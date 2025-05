"Exemplo de mãe, de mulher e de ser humano", diz filha sobre funcionária que morreu após acidente de trabalho em Três Coroas

Viviani Aparecida de Moraes (E) e a filha Cássia Moraes Scheffel (D). Cássia Moraes Scheffel / Arquivo pessoal

Exemplo de ser humano, batalhadora, humilde e dedicada ao trabalho. Esses são alguns do adjetivos atribuídos a Viviani Aparecida de Moraes, 54 anos, por familiares. A mulher faleceu nesta terça-feira (6), após passar 10 dias internada no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, em razão de queimaduras causadas por um acidente de trabalho ocorrido em Três Coras, no Vale do Paranhana.

— Minha mãe foi um exemplo de mãe, mulher e ser humano. Ela trabalhava todo dia e sempre dedicou a vida dela a mim. A forma como ela faleceu me parte o coração, pois ela não merecia passar por tanto sofrimento — lamenta Cássia Moraes Scheffel, 18 anos, ao falar da perda.

Nascida em Tenente Portela, na região Noroeste, Viviane constituiu lar em Três Coroas, onde morava com a filha, Cássia, e oito animais de estimação: três cães e cinco gatos.

— Minha mãe sempre foi muito forte e guerreira. Cuidou da minha irmã e nunca me deixou faltar nada. Deixava de comer para não faltar para mim — acrescenta Cássia, ao relembrar dos 13 anos dedicados pela mãe ao cuidado da primeira filha, que faleceu em decorrência de uma microcefalia.

Trabalhadora dedicada

Segundo a familiar, havia cerca de quatro anos que Viviani era funcionária da empresa Calçados Karyby, onde ocorreu o acidente.

Procurada pela reportagem, a empresa calçadista lamentou a morte da trabalhadora em nota oficial, ressaltando que a funcionária era "muito querida" pela empresa e colegas.

Além de Viviani, Vilciele Soares Mota, 22 anos, também ficou ferida no acidente. Conforme a família, ela segue internada no Hospital São Francisco de Assis, em Parobé, também no Vale do Paranhana.

As circunstâncias do acidente não foram detalhadas pela Calçados Karyby, que afirma estar apurando as causas e colaborando com as autoridades para a apuração dos fatos.

O que diz a empresa

Foi com muita tristeza que a Calçados Karyby recebeu a notícia do falecimento de sua colaboradora Viviani Aparecida de Moraes, na manhã desta terça-feira (6).

Viviani fazia parte da família Karyby há quatro anos e era muito querida por todos nós. Lamentamos profundamente sua partida e, em sinal de respeito e luto, informamos que não haverá atividades em nossa fábrica nesta terça e quarta-feira.

Seguiremos apoiando a família de Viviani, como temos feito desde o incidente do dia 26, em contato direto e integral com seus familiares e da colaboradora Vilciele Soares Mota, também envolvida naquele fato.

Estamos apurando as causas do ocorrido e seguimos colaborando com as autoridades competentes para prestar os esclarecimentos necessários. Nossas instalações seguem rigorosamente as normas de segurança do trabalho, com fornecimento adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), realização de treinamentos periódicos, além da atuação ativa da CIPA e da promoção anual da SIPAT.