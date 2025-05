Conclave começa hoje: saiba como funciona a escolha de um novo papa

Cardeais definiram perfil na reunião pré-conclave. GABRIEL BOUYS / AFP

Começa nesta quarta-feira (7) a eleição que elegerá o sucessor do papa Francisco. Reunindo 133 cardeais, o processo ocorre na Capela Sistina, no Vaticano.

No primeiro dia, o conclave prevê missa e oração. Assim que encerrarem as orações, os cardeais partem para a reunião secreta, que dá início a votação.

O novo pontífice irá suceder Mario Jorge Bergoglio, que morreu em 21 de abril e era a maior autoridade da Igreja Católica desde 2013. Ele também foi o primeiro pontífice da América Latina.

A seguir, confira mais detalhes do conclave

Cronograma do primeiro dia de conclave

Missa na Basílica de São Pedro às 10h no horário de Roma (às 5h no fuso de Brasília).

Almoço no refeitório de Santa Marta.

Orações na Capela Paulina antes do conclave às 16h30min no horário de Roma (11h30min no fuso de Brasília).

Procissão dos cardeais em direção à Capela Sistina para a primeira votação.

No primeiro dia ocorre uma votação, cujo resultado provavelmente sairá por volta de 19h (14h em Brasília). Há pouquíssima chance de se ter um eleito nesse primeiro escrutínio - a votação que inaugura o conclave é uma espécie de balizador para as demais, ali se mede, pela primeira vez, concretamente, os favoritos - até lá, é tudo especulação.

Votações

A partir do segundo dia, são realizadas duas votações pela manhã e duas à tarde. De acordo com as regras do conclave, se ninguém for escolhido após os três primeiros dias, os cardeais devem fazer uma "pausa de oração" de um dia antes de continuar.

Que horas deve sair a fumaça?

O Vaticano anunciou os horários "aproximados" do fim das votações e, consequentemente, da queima dos votos e da fumaça que irá sinalizar se o novo papa já foi escolhido.

Manhã: 5h15min e 7h

Tarde: 12h15min e 14h

Os horários correspondem ao horário de Brasília. Ao todo, até quatro votações podem ser realizadas por dia.

Últimos conclaves

Em 2013, na eleição do papa Francisco, a fumaça branca surgiu às 19h06min em Roma (14h06min em Brasília), no segundo dia de conclave. O anúncio do "Habemus Papam" foi feito pouco mais de uma hora depois, seguido da primeira aparição do papa Francisco na sacada da Basílica de São Pedro.

O cenário foi semelhante em 2005. A fumaça branca apareceu às 17h50min em Roma (12h50min em Brasília), também no segundo dia de conclave. Bento XVI foi anunciado às 19h43min do horário local (14h43min em Brasília) e apareceu ao público cinco minutos depois.

Veni Creator Spiritus e juramento

Antes de darem seus votos, os cardeais entoam o hino Veni Creator Spiritus, em honra ao Espírito Santo. Na sequência, eles realizam um juramento solene de que cumprirão os preceitos da fé caso sejam eleitos papa. Ainda, todos fazem um juramento de manter sigilo sobre tudo o que ocorrer durante o processo.

Aliás, o pacto de silêncio se estende a todos os funcionários que têm acesso aos cardeais durante o conclave, sob pena de excomunhão.

Duração do conclave

Não há limite de duração. Por outro lado, as últimas votações não duraram mais do que três dias.

O conclave mais longo da história, com duração de 2 anos e 9 meses começou em 1268 em Viterbo, no centro da Itália, e terminou em 1271 com a eleição de Gregório X.

Já o conclave mais curto aconteceu em 1939, quando Pio XII foi escolhido em apenas 24 horas.

Ausências

Dois cardeais não poderão votar por motivos de saúde: John Njue, do Quênia, e Antonio Cañizares Llovera, de Valência, Espanha.

Antes, o cardeal italiano Giovanni Angelo Becciu, condenado a cinco anos e seis meses de prisão e destituído de seus privilégios por ordem do papa Francisco, desistiu de tentar participar do conclave.

Sala das Lágrimas

Antes de surgir na sacada da Basílica de São Pedro, o novo papa comparece à "Sala das Lágrimas". O local é uma antecâmara dentro da Capela Sistina, no Vaticano, onde o recém-eleito veste pela primeira vez a batina papal.

A sala é descrita como um espaço reservado e íntimo, onde o Pontífice se prepara para a sua apresentação ao mundo.

Rumores indicam que todos os eleitos já choraram por ali ao perceberem o tamanho da responsabilidade que assumiam. Então, por isso o local se chama "Sala das Lágrimas".

Habemus Papam

O anúncio oficial do novo Papa, com a tradicional frase "Habemus Papam" ("Temos um Papa"), costuma ser feito pela sacada da Basílica de São Pedro cerca de 30 a 60 minutos após a saída da fumaça branca da Capela Sistina.