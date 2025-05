Morre homem que caiu em ribanceira na Rota Panorâmica, em Canela

Morreu no hospital o homem que se acidentou na segunda-feira, dia 27 de abril, na Rota Panorâmica, no interior de Canela. Maiquel Josias Spiecker, 40 anos, era motorista de um veículo que despencou por cerca de 200 metros em um trecho que estava interditado pela prefeitura, mas que teve a passagem reaberta de forma improvisada por moradores do local.