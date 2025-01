Três municípios do RS decretaram emergência por estiagem desde o início de 2025

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou que, até a tarde desta quarta-feira (15), os municípios de Arvorezinha, Santa Margarida do Sul e Manoel Viana registraram situação de emergência por conta da estiagem, nos primeiros dias de 2025.

O primeiro registro de 2025 é de Arvorezinha, no Vale do Taquari, em 7 de janeiro. Na segunda-feira (15), foi a vez de Santa Margarida do Sul, na Região Central e, nesta quarta (15), Manoel Viana, na Fronteira Oeste.

Segundo a Defesa Civil, os municípios citados incluíram o registro no sistema, mas ainda não acrescentaram os decretos de emergência.

No seu decreto de emergência, Santa Margarida do Sul detalha o cenário de falta de chuvas das últimas semanas e os impactos para o município. O primeiro argumento é a perda na zona rural da cidade, entre dezembro e o início de janeiro, estimada em R$ 120,6 mil.

No decreto, Santa Margarida do Sul também destaca que 1,8 mil pessoas do interior do município sofrem com escassez de água, uma vez que dependem de fontes naturais. Como medida emergencial, o município relata estar fornecendo água por meio de caminhões-pipa.