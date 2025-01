Wall Street fecha em alta após dados da inflação e resultados do setor bancário

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) aumentou pelo terceiro mês consecutivo nos Estados Unidos, de acordo com dados oficiais publicados nesta quarta-feira, que vieram em linha com as expectativas.

O IPC, uma medida da inflação, subiu para 2,9% nos 12 meses encerrados em dezembro, ligeiramente acima dos 2,7% registrados em novembro, informou o Departamento do Trabalho. O resultado está de acordo com as projeções de economistas consultados pelo Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal.