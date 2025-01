Arábia Saudita comemora acordo e pede 'retirada completa' de Gaza

Riade suspendeu as conversas para normalizar suas relações com Israel no começo do conflito, e endureceu sua retórica à medida que ele prosseguia. "O reino sublinha a importância de aderir ao acordo e pôr fim às agressões de Israel na Faixa de Gaza", expressou a chancelaria, insistindo em uma "retirada das forças de ocupação israelenses de forma completa da Faixa" e de "todos os demais territórios palestinos e árabes".