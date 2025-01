Fiat Scudo e Fiorino ganham motores mais potentes e econômicos

Novo motor do Scudo Cargo e Multi é mais potente e econômico. Fiat / Divulgação

Os Fiat Scudo e Fiorino ganham novos motores mais potentes e econômicos. Os propulsores turbo diesel e flex gastam menos combustível, atualizam o comportamento dos dois veículos comerciais. O Fiat Fiorino Endurance tem preço sugerido a partir de R$ 124.490, e o Scudo, de R$ 213.990, na versão, Cargo, pela tabela atual no site da Fiat.

A atualização do Scudo e do Fiorino visam melhorar o comportamento com maior economia e o custo/beneficio dos dois veículos comerciais.

Com os novos conjuntos propulsores, o Scudo e o Fiorino atende as normas do Proconve L8 que visam a redução das emissões de poluentes provenientes de veículos automotores leves.

Mais potente e econômico

O novo motor do Scudo, o 2.2 turbodiesel, gera 150 cv de potência e força (torque) de 37,72 kgfm com o ganho de mais 30 cv e 23,2% na força. O propulsor atua combinado com o câmbio manual de seis marchas.

Pelos dados da Fiat, com o novo conjunto propulsor, o consumo de combustível do Scudo de 12,4 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada, ficou 4,2% e 15,1% mais econômico.

Apesar do menor consumo, as retomadas de velocidade do Scudo de 60 a 100 km/h em 7,5 segundos e de 80 a 100 km/h em 10,9 segundos melhoraram em média dois segundos.

Monobloco e suspensão independente nas quatro rodas.

O Scudo manteve a capacidade de carga de até 1,5 tonelada e 6,1 metros cúbicos de volume. O comprimento de 5,3 metros de comprimento e a altura de 1,97 m permite a circulação nos centros urbanos. A porta traseira dupla, com abertura de 180 graus, além da porta lateral deslizante facilitam a carga e descarga.

Renovado no segundo semestre do ano passado, nas configurações Cargo e Multi, o Scudo ganhou novos para-choques frontais, faróis reformulados e uma grade do radiador redesenhada.

Volante, instrumentos e rádio com painéis digitais.

No interior, com foco na ergonomia e o conforto do condutor, traz direção elétrica, quadro digital de instrumentos, limitador e controle de velocidade.

Fiorino, desempenho e economia

Os aperfeiçoamentos reforçam as qualidades do Fiorino, líder do seu segmento por 11 anos consecutivos. Com mais de 20 mil unidades vendidas em 2024, liderou o mercado de vans com cerca de 28% de participação. Entre as vans pequenas, ficou com 77% de segment share.

O novo motor do Fiorino, o 1.3 flex, gera de 98 cv e força (torque) de 13,1 kgfm (gasolina) até 107 cv de potência e força (torque) de 13,6 kgfm (etanol). São mais 31 cv e 11,67% de torque adicional com o combustível verde. O consumo pelos dados da Fiat é de 8.7 km/l no ciclo urbano (etanol), ganho de 7,27%, e no ciclo rodoviário de 9.6 km/l (etanol), 14,56% mais eficiente.

Interior escurecido e revestimento em tecido.

O Fiorino ganhou direção elétrica, sensor de temperatura externa e sensor de monitoramento da pressão dos pneus. Equipado com ar-condicionado, travas e vidros elétricos de série, tem 18,5 litros de espaço em porta-objetos.

As portas têm abertura de até 180 graus.