Anitta entra com o pai na casa do "BBB 25" para o "Show de Quarta" 

A cantora Anitta e o pai, Paulo Machado, surpreenderam os participantes do Big Brother Brasil 25 ao entrarem na casa mais vigiada do Brasil ao longo desta quarta-feira (15).

Os brothers e sisters não contiveram a empolgação e receberam a cantora aos gritos. A carioca brincou com os participantes ao dizer que ela e o "Painitto" — como é chamado pelos fãs da artista — seriam os novos competidores do programa.

Apesar de não passar de uma brincadeira, Anitta teve um gostinho de como é estar na casa do BBB. Ela escolheu uma cama no quarto nordeste e se enturmou com as outras duplas.