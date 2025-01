Anitta e convidado especial: saiba como será a primeira festa do "BBB 25"

Intitulado "Show de quarta" , os concertos serão mais intimistas e contarão com a participação especial de um familiar ou amigo do artista. No caso de Anitta, o pai da cantora , Mauro Machado, dançará ao lado da filha em um dos momentos do show. Nas próximas semanas, outros famosos levarão alguém importante de sua convivência para se apresentar no programa. — A nova dinâmica tem os artistas ainda mais próximos dos participantes , e a relação entre o cantor e seu amigo ou familiar aparece de maneira inusitada no programa — afirmou a Globo em comunicado.



O novo formato das apresentações musicais busca emular a nova dinâmica do programa da Globo. Na 25ª edição do BBB, todos os participantes do programa entraram em dupla com alguém que já conheciam — seja da família ou do ciclo de amizades.



As festas de sexta-feira também serão mantidas, mas a direção do programa ainda não revelou quem será a atração do dia 17 de janeiro. Na primeira fase do jogo, as festas temáticas do líder serão abolidas. Isso ocorre pois os participantes estarão jogando em dupla e dividirão a liderança caso a conquistem.



Já na segunda fase do jogo, que ainda não tem previsão para iniciar, as duplas serão separadas e cada participante jogará sozinho. Aí, sim, as festas do líder retornarão.