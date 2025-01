Grupo é preso por envolvimento em sequestro de adolescente em Viamão

Ação policial reuniu 45 policiais. Polícia Civil / Divulgação

Quatro pessoas foram presas preventivamente nesta terça-feira (14) por suposto envolvimento no sequestro de um adolescente de 17 anos. A Polícia Civil segue procurando uma quinta pessoa, que está foragida e que teria colaborado para o crime realizado em dezembro, na cidade de Viamão, na Região Metropolitana.

A ação policial, que reuniu 45 policiais, cumpriu ainda oito mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos aparelhos celulares e outros objetos que, conforme a delegada Jeiselaure de Souza, podem ser cruciais para o prosseguimento das investigações.

As diligências foram realizadas em três municípios — Alvorada, Gravataí e Viamão — por meio da 1ª Delegacia de Polícia (DP) de Viamão.

As medidas judiciais foram deferidas pela 3ª Vara Criminal de Viamão, com parecer favorável do Ministério Público. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional.

Casebre onde o jovem foi mantido em cativeiro, na zona rural de Gravataí

Investigação

A investigação teve início em 16 de dezembro, quando um adolescente de 17 anos foi sequestrado no Lago Tarumã, em Viamão, por três indivíduos armados que se identificaram como policiais civis.

As apurações da Polícia Civil mostraram que a vítima vinha sendo monitorada por um grupo criminoso desde o começo de dezembro. A vítima anunciou a venda de um carro da família na internet, e a suposta compra do veículo foi usada de pretexto para a emboscada do grupo.

O adolescente marcou um encontro com um suposto comprador no Lago Tarumã, em Viamão. Ele mesmo dirigiu até o local, mesmo sendo menor de idade. Ao chegar, foi abordado pelos criminosos, que o sequestraram e levaram até um cativeiro na região rural de Gravataí.

Ele permaneceu no cativeiro por cerca de 24 horas, até ser encontrado pelos policiais. O adolescente foi localizado em um casebre, em meio a um matagal.

Durante todo o período de quase um dia, os sequestradores não pediram resgate e, apesar das más condições, o jovem recebeu comida e água. Eles também não levaram o veículo.