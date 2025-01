Apenas 12% dos eleitores que não votaram em Passo Fundo justificaram a ausência

Para Rocha Jr., o alto índice de abstenção e a baixa adesão às justificativas eleitorais são fruto do descontentamento da população com a política . Para o juiz eleitoral, há um distanciamento dos políticos com relação aos anseios das pessoas:

— As pessoas têm perdido a crença na política. Se você for analisar, a abstenção em grandes municípios é alta. Em pequenos municípios, a abstenção é baixa. Nessas cidades pequenas você sabe onde mora o vereador e o prefeito, você sabe de qual família ele veio. Nas grandes cidades, às vezes as pessoas nem sabem quem são os candidatos. Esse descontentamento das pessoas com a política tem crescido. Não acho que as pessoas vão justificar. Quem justificar, quando for justificar, será porque está com alguma direito tolhido.