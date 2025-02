Pedido de CPI para investigar fraudes na contratação de médicos em Marau é indeferido

A investigação tem a ver com a operação da Polícia Federal que indiciou seis pessoas no começo de fevereiro por crimes como falsificação de documentos, sonegação de contribuição previdenciária e associação criminosa. A denúncia tem a ver com a aplicação de verbas federais destinadas ao município em 2020 , durante a pandemia de covid-19.

— Estamos aguardando o despacho do Ministério Público, pois não foi nada julgado ainda e as partes também não foram intimadas — disse.

"É de amplo conhecimento que as contas do Município de Marau passaram por Auditoria do Tribunal de Contas do Estado, estando todas aprovadas, não havendo, inclusive, qualquer apontamento ou prejuízo ao erário, no que tange a contratação de médicos", diz o documento assinado pelo presidente da Casa.