Médicos acionistas e sonegação: como operava a empresa investigada pela Polícia Federal após suspeita de fraude em Marau

— Isso, por si só, já é uma irregularidade. Porque se sabe que uma ação é uma parte do capital social da empresa e não tem nenhuma relação com o trabalho que você eventualmente presta à empresa. Inclusive, se um acionista vai prestar serviço para a empresa da qual ele possui ações, ele vira empregado e também tem que contribuir à previdência. É uma regra básica — disse o delegado responsável pela investigação, Sandro Bernardi.

Conforme o delegado, quando o contrato era encerrado, a empresa supostamente "recomprava" as ações e o médico era demitido. Dessa forma, a terceirizada não pagava os tributos pelas relações de trabalho.

Quem são os indiciados

Empresa teria informado prefeitura sobre "médicos acionistas"

Conforme Bernardi, no início do contrato a prefeitura notificou a empresa para apresentar as guias de recolhimento dos impostos. A companhia, então, informou à administração de Marau que os médicos eram acionistas e não empregados, por isso, não fazia o pagamento desses tributos.