O mapa da abstenção nas eleições municipais de 2024 no Rio Grande do Sul mostra que ela concentrou índices mais elevados, acima de 22%, em municípios da Fronteira Oeste, Campanha, Sul, Região Metropolitana e Litoral Norte. O município em que maior fatia do eleitorado deixou de votar foi Uruguaiana, com índice de 33,79%. Em Porto Alegre, a taxa foi de 31,51% (veja ao fim da reportagem um mapa com os dados por município).