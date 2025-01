Bolsonaro define em março futuro de Zucco nas eleições de 2026

Cabe à Bolsonaro a decisão se Zucco concorre ao Senado ou ao governo do Estado. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Ainda não está 100% decidido se o deputado Luciano Zucco (PL) será candidato a governador do RS ou a senador. O futuro do tenente-coronel, que pode ser no Piratini ou no Congresso, será definido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro "depois do carnaval".

A informação é do presidente estadual do PL, deputado Giovani Cherini, que diz conversar quase que diariamente com Bolsonaro. De acordo com o parlamentar, mesmo que Zucco esteja sendo ventilado ao governo do Estado, a prioridade do ex-presidente é o Senado.

— Nossa grande aposta é o PL ter candidato a governador e a senador, mas nossa prioridade, do Bolsonaro, é senador. Presidente Bolsonaro tem dito que depois do Carnaval vai dar a tinta, o caminho para o RS.

Fortalecer a direita no Senado está na mira do ex-presidente para que tenha força contra o Supremo Tribunal Federal, onde correm processos contra ele por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Com maioria dos senadores aliados, crescem as ameaças ao STF, já que compete ao Senado Federal processar e julgar ministros da corte por crimes de responsabilidade.

Cherini acompanha as movimentações no Estado, principalmente o cenário do MDB, que vai tentar dar sequência aos dois governos de Eduardo Leite (PSDB). Com muitos partidos na base, o deputado prevê dificuldades para a composição de uma coligação governista — que terá de conciliar muitos partidos na disputa de vice-governador e senador —, e planeja agregar partidos da direita em uma grande frente ampla.

— Sonho seria Zucco governador e ter dois candidatos a senador pela direita. Ideia é ter o PP junto, Republicanos, Podemos. Se tiver outro partido que vai se coligar conosco, e tiver nome forte para governador, não temos problema em ir de vice, mas precisamos esperar depois do Carnaval. Nesse momento a gente não descarta nenhuma possibilidade, o propósito é unir a direita, não pode dividir.