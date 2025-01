Veja os 21 deputados que vão à posse de Trump; três são gaúchos

A lista dos parlamentares foi informada com exclusividade à coluna por Cherini, que diz ter feito um levantamento próprio com os deputados. A programação do deputado e presidente do PL no Rio Grande do Sul começa no domingo (19), em um brunch com um conselheiro de Trump, servido exclusivamente para parte da comitiva brasileira. À tarde, haverá um comício da vitória, do qual alguns deputados também estarão presentes.