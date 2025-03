Secretário Caio Tomazeli lança livro com tese de doutorado

Caio Tomazeli comanda a comunicação do governo do Estado.

A tese foi elaborada a partir do conceito de sociedade aberta de Karl Popper. O texto aborda o processo de reflexividade na sociedade contemporânea, com seu espelhamento instantâneo e reflexivo, com impacto na democracia. O autor discorre sobre o funcionamento da sociedade com base em consensos reflexivos em tempos de relacionamentos baseados em redes sociais.