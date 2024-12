Irmãos Zucco articulam chapa da direita para 2026 em plena festa de Natal

Em família que tem um deputado federal e outro estadual, até a festa de Natal tem espaço para o debate político. Foi o que ocorreu com os irmãos Luciano e Rodrigo Zucco, o primeiro tenente-coronel da reserva do Exército, deputado federal e presidente do PL em Porto Alegre e o segundo, delegado de Polícia e deputado estadual, eleito pelo Republicanos. As articulações naturalmente não começaram na noite de Natal, mas a proximidade dos irmãos faz com que cada minuto seja aproveitado para tratar dos projetos de cada um.