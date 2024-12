PSDB reage às críticas de deputados do PT a Leite

A entrevista dos deputados do PT Miguel Rossetto, Sofia Cavedon e Halley Lino de Souza com críticas ao governador Eduardo Leite incomodou o PSDB gaúcho. Em nome da bancada na Assembleia, o deputado Professor Bonatto divulgou nota dizendo que “o Estado do Rio Grande do Sul tem governo”. A afirmação é uma resposta à frase de Rossetto, dizendo que o presidente Lula governou o Rio Grande do Sul durante a enchente.

É fato que o maior volume de recursos veio da União, mas, desde que Lula nomeou o ministro Paulo Pimenta ministro da Reconstrução, os tucanos reclamam de uma tentativa de intervenção do PT no Estado. Nas manifestações oficiais, Leite, Pimenta e Lula sempre falaram em união para reconstruir o Rio Grande, mas nos bastidores os ataques de parte a parte eram constantes.

De um lado, Pimenta reclamava da ingratidão de Leite, por não agradecer a Lula pelos recursos materiais e financeiros enviados ao Estado. De outro, o governador não escondia o desconforto com a tentativa do governo federal de excluí-lo das decisões, tratando como se Pimenta fosse o governador. Extinto o Ministério da Reconstrução, Pimenta voltou para Brasília e Maneco Hassen, sem status de ministro, ficou encarregado de cuidar do escritório do governo federal no Estado.

A situação se agravou nos últimos dias, quando Leite, nos balanços do ano, minimizou o papel do governo federal, dizendo que veio ajuda, mas menor do que os ministros alardeiam. Na entrevista dos deputados, foram duras as críticas a Leite, por ter dito que quer ajudar a construir uma alternativa entre o PT e o bolsonarismo e que se dispõe a ser candidato. A afirmação foi interpretada como uma declaração de guerra, o que pode ser prejudicial ao andamento das obras que serão executadas em conjunto entre o governo federal e o estadual.

Confira a íntegra da nota da bancada do PSDB:

“O Estado do Rio Grande do Sul tem governo. Pela primeira vez em sua história, os gaúchos reelegeram um governador, demonstrando plena confiança na liderança de Eduardo Leite e na continuidade de uma gestão responsável e transformadora. Esse respaldo histórico reflete a aprovação popular a um governo que tem enfrentado desafios com seriedade, promovendo avanços significativos para o povo gaúcho.

Sob a condução de Eduardo Leite, o Estado se destaca por ações estruturantes como o Plano Rio Grande, um projeto participativo que conduz a reconstrução pós-enchentes, envolvendo sociedade, municípios, instituições e a Assembleia Legislativa. O plano reforça o compromisso do governo em fortalecer o Rio Grande, com transparência, resiliência e visão de futuro.

Parcerias com o governo federal também têm sido cruciais. O governador, em negociações claras e firmes, tem garantido que o Estado receba os recursos prometidos e necessários para atender às demandas da população. Como Eduardo Leite pontuou, "o povo gaúcho é agradecido", mas exige que os compromissos sejam cumpridos integralmente.

A bancada do PSDB reafirma que críticas sem fundamento ou de interesse político não contribuem para a reconstrução do Estado. O momento exige união e trabalho coletivo para que o Rio Grande do Sul continue avançando.

O governador Eduardo Leite tem demonstrado, em ambos os mandatos, resultados concretos: realizou reformas essenciais, ajustou as contas públicas, priorizou saúde, educação e segurança, reduziu índices de criminalidade, melhorou estradas e cuidou das famílias gaúchas com programas sociais. Essas conquistas consolidam um governo que trabalha para todos e tem o reconhecimento do povo.

O Rio Grande do Sul avança, com governo, com liderança e com a força de um plano que pertence a todos os gaúchos.

Professor Bonatto