Em balanço do ano, bancada do PT exalta ações do governo federal na reconstrução e provoca Eduardo Leite: "Lula governou o RS"

Um relatório de 21 páginas produzido pela bancada do PT sintetiza a avaliação dos deputados petistas sobre o ano de 2024. A maior parte do material reúne críticas à gestão estadual de Eduardo Leite, ao mesmo tempo em que exalta as ações de atendimento do governo federal ao Rio Grande do Sul após a enchente de maio.

Na sala de reuniões da bancada, os deputados Miguel Rossetto, Sofia Cavedon e o recém-chegado Halley Souza apresentaram o material. O trecho do documento que se refere ao governo federal é intitulado "o presidente Lula veio ao Rio Grande e o dinheiro chegou". Segundo os parlamentares, os recursos anunciados pelo governo federal "ultrapassam R$ 112 bilhões", em recursos extraordinários, antecipados e disponibilizados para obras de proteção contra cheias, a exemplo dos R$ 6,5 bilhões recentemente liberados.

Após um panorama de todas as ações da União para apoio do RS, os deputados questionam: "O que seria do Rio Grande sem o governo Lula?". O mote antecipa as críticas que a bancada faz ao governo Leite, cuja conduta é criticada por ter feito "a escolha do conflito".

— O que existe é uma desonestidade política do governador Eduardo Leite, frente ao presidente da República, Lula, e à sociedade gaúcha, que desconsidera o esforço da sociedade gaúcha e de prefeitos e prefeitas. Isso não é bom para o nosso Estado, essa escolha, e que, na minha opinião, é feita, infelizmente, por essa ambição fantasiosa pela Presidência, anunciada por ele. No momento em que nós mais precisamos de um governador, o que nós recebemos é uma tentativa de uma candidatura presidencial. Não é exagero dizer que Lula governou o Rio Grande do Sul — criticou Rossetto, que foi complementado por Halley:

— É um discurso muito mais para politizar, muito mais para, infelizmente, potencializar uma falsa disputa política do que os números. Ele está usando, infelizmente, um projeto que é uma visão de reconstrução de um Estado, de um povo que sofreu muito, para trampolim político.

Para exemplificar as críticas, os petistas citam o balanço do ano feito pelo governador no dia 16 de dezembro. O argumento é de que Leite não disse "nenhuma palavra e (não fez) nenhum gesto de reconhecimento à presença do governo Lula no Estado, aos esforços e medidas". Além disso, o relatório diz que a avaliação anual do Piratini "desconsidera o apoio" recebido do governo federal.

Na ocasião, o governador alfinetou o governo federal, criticando a lentidão para a efetivação de medidas, em especial na área da habitação, mas reconheceu a ajuda federal, com a ressalva de chegou menos do que foi prometido.

— Não dá pra dizer que não fizeram nada, mas não é nem de longe o que tentam vender. Muitas promessas feitas no momento crítico não se concretizaram — provocou Leite.

Não foi apenas sobre as ações de reconstrução do Estado que recaíram as críticas ao governo estadual. Para a bancada do PT, Leite acumula falhas e erros na gestão da educação, da saúde e da agricultura. Além disso, segundo os deputados, o equilíbrio fiscal amplamente divulgado pelo Piratini é uma "ficção", já que os petistas entendem que o governo não cumpre os mínimos constitucionais para investimentos na educação e na saúde — coisa que o governo do Estado refuta.

Pautas para 2025

Para 2025, a bancada anuncia o sistema de monitoramento de ações de governo, chamado de MAG, com a promessa de uma fiscalização com lupa no uso dos recursos do Funrigs e os valores liberados para obras no sistema de contenção de enchentes. Somados, os recursos ultrapassam os R$ 20 bilhões. Além disso, Rossetto diz que o planejamento para o ano legislativo do PT será concluído em fevereiro, mas já adiantou temas que serão pauta dos deputados para o próximo ano:

— Nós vamos fiscalizar a execução das obras, vamos discutir o não cumprimento da Constituição, vamos pautar o tema da agenda ambiental aqui no Rio Grande do Sul.

