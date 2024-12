Frederico Antunes seguirá na liderança do governo em 2025

Frederico lidera o governo Leite na Assembleia desde 2019. Felipe Dalla Valle / Divulgação

Líder do governo Eduardo Leite desde 2019, o deputado Frederico Antunes (PP) seguirá no cargo em 2025, seguindo a máxima de que “em time que está ganhando não se mexe”. Leite conta com a experiência do deputado para negociar a votação de projetos complexos. Sobre ele, pode-se dizer, como no poema La vuelta de Martín Fierro, de José Harnández (1879), que “el diablo sabe por diablo pero más sabe por viejo”.

Não que Frederico seja velho. Tem apenas 56 anos, mas está no sétimo mandato de deputado estadual. O "Negrinho", como é chamado pelos amigos, estreou na Assembleia com 30 anos, sem nenhum fio branco na cabeleira encaracolada. Hoje, está grisalho e calejado pela experiência em plenário. Domina o regimento e conhece a fundo as ideias e os projetos políticos de cada deputado, seja aliado ou de oposição, já que muitas vezes vai garimpar votos para projetos do governo no PT, no PCdoB e no PSOL.

À frente da liderança do governo na Assembleia, Frederico terminou o ano legislativo de 2024 mantendo a taxa de 100% de aprovação. Dentre as principais pautas articuladas e aprovadas neste ano, estão o Plano Rio Grande, o ⁠Funrigs, a ⁠reestruturação de carreiras, as mudanças na Agergs e o ⁠Plano Estadual de Habitação. Por “viejo”, o líder sabe quando um projeto não tem chance de passar em plenário e recomenda ao governo a retirada, o que explica a taxa de sucesso.

