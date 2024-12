Ano termina em clima de disputa entre governos estadual e federal 

Leite ficou em segundo plano no descerramento da placa de inauguração da ponte sobre o Rio Caí, na BR-116. Porthus Junior / Agencia RBS

As últimas entrevistas do governador Eduardo Leite, dizendo que o governo federal ajudou o Rio Grande do Sul, mas fez menos do que diz, voltaram a azedar as relações entre governo estadual e federal. Logo depois da entrevista à Rádio Gaúcha, o ministro Paulo Pimenta e deputados petistas saíram em defesa do governo federal.

O clima nada amistoso ficou visível na inauguração da ponte sobre o Rio Caí, entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul, no sábado (21).

Executada pelo governo federal e concluída dois meses antes do prazo previsto, a ponte é um dos orgulhos de Pimenta, que até setembro acumulou a Comunicação com a Reconstrução. Pimenta veio ao Rio Grande do Sul com o ministro dos Transportes, Renan Calheiros Filho, e fez questão de deixar claro que esperava de Leite o reconhecimento e não críticas ao governo federal.

No ato de descerramento da placa, Leite ficou em segundo plano, embora em destaque nas fotos ao lado de Renan em outros momentos.

À coluna, Pimenta disse que Leite está sendo ingrato e que o governo federal só não liberou mais recursos por falta de projetos. Lembrou que o dinheiro é liberado conforme as obras avançam, como exige o Tribunal de Contas da União.

O ministro listou à coluna 15 pontes estaduais danificadas pela enchente, com a extensão em metros, a rodovia, o município e a situação. A maioria está marcada com a expressão “aguarda projeto”. Apenas duas estão classificadas com “em obras”.