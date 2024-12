“Não é nem de longe o que tentam vender”, diz Eduardo Leite sobre recursos do governo federal após a enchente 

O governador Eduardo Leite fez um balanço de 2024 no Gaúcha Atualidade desta sexta-feira (20). Questionado sobre habitação, logo no primeiro momento, defendeu as casas provisórias entregues pelo Piratini e alfinetou o governo federal . Leite lembrou que a medida foi criticada pelo presidente Lula, que prometeu casas definitivas. A avaliação do governo do Rio Grande do Sul é de que o processo está muito lento.

Entre as coisas que andaram, Leite ressalta a renegociação das dívidas do agronegócio e a entrega da ponte sobre o Rio Caí na BR-116 neste fim de semana, entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul. Além disso, a renegociação e o atraso no pagamento da dívida do Estado com a União. Na habitação, ele entende que há lentidão. "Muitas promessas feitas no momento crítico não se concretizaram". Outro exemplo citado pelo governador foi o fundo para ações de prevenção a enchentes, que ainda não foi constituído. A promessa do governo federal é que os R$ 6,5 bilhões estejam disponíveis até o dia 31 de dezembro.