Resumo de Black Nativity: Uma Jornada Inesquecível

Langston é um adolescente rebelde criado pela mãe solteira que viaja para passar o Natal com seus avós, com quem não tem muito contato. Além da dificuldade em seguir as regras do avô, ele se depara com difíceis relacionamentos em sua família e a descoberta do pai que não conhece.