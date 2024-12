A prisão de Braga Netto e a resposta de Bolsonaro sobre a possibilidade de também acabar na cadeia

Bolsonaro lembrou dos "coitados do 8 de janeiro", que seguem presos. Reforcei a pergunta, já que ele questionou quais provas havia contra ele para que fosse preso. Lembrei que Bolsonaro era um dos indicados pela Polícia Federal no inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Nas palavras dele, "essa parte da PF é sem vergonha, é bandida".