A importância da família na jornada empreendedora

Sem ter como contratar uma faxineira, contava com a ajuda de dona Ivonete, a mãe, para limpar o primeiro escritório aos finais de semana. Com dificuldades no início da empresa, sem conseguir pagar sequer a passagem de ônibus, pegava dinheiro emprestado com Larissa, então namorada. As duas sempre acreditaram no sonho de Radamés.