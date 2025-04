Nintendo Switch 2 tem data de lançamento e preço revelados; veja novidades do console

Nintendo Switch 2 é a nova geração do console híbrido da fabricante japonesa. Nintendo / Divulgação

A Nintendo, enfim, trouxe novidades do Nintendo Switch 2. O console teve seu lançamento confirmado para 5 de junho, com preço de US$ 449,99 (cerca de R$ 2.564 na cotação atual).

As novidades foram anunciadas no Nintendo Direct desta quarta-feira (2). A nova geração do console híbrido da Nintendo chega com tela maior, armazenamento expandido e suporte a gráficos em 4K e duas novas funcionalidades: GameChat e GameShare.

Também foram revelados detalhes dos novos Joy-Con, que agora possuem encaixe magnético e podem ser usados como mouse em alguns jogos.

Entre os títulos disponíveis no lançamento, estão Mario Kart World e Donkey Kong Bonanza.

Design renovado e tela maior

O Switch 2 mantém a proposta híbrida de seu antecessor, o Switch, permitindo jogar tanto no modo portátil quanto conectado à TV. A tela agora é de 7,9 polegadas, um aumento em relação às 7 polegadas do modelo OLED anterior.

Switch 2 terá painel FULL HD de 7,9 polegadas. Nintendo / Divulgação

Já o painel LCD traz resolução Full HD (1080p), suporte a HDR e taxa de atualização de até 120 Hz, algo que já é comum em outros consoles, como o PlayStation 5, e agora chega também a um console da Nintendo.

Outro avanço está no modo “dock”, que permitirá rodar games em até 4K a 120 fps. O corpo do console foi ajustado para oferecer uma pegada mais confortável, enquanto os Joy-Con 2 passaram a ter encaixe magnético, além de botões laterais e analógicos maiores.

Por fim, o Nintendo Switch 2 terá 256 GB de armazenamento interno, oito vezes mais do que o modelo original. Além disso, o console contará com duas portas USB-C e um sistema interno de ventilação otimizado.

Joy-Con aprimorados e novos recursos

Joy Con 2 do novo Nintendo Switch. Nintendo / Divulgação

Os novos controles do Switch 2 contam com um botão "C", que ativa o GameChat, recurso de comunicação por voz e vídeo nativo do console. Para quem prefere a experiência tradicional, a Nintendo lançará dois modelos de controles alternativos.

Além disso, os Joy-Con poderão funcionar como mouse para determinados jogos, permitindo uma jogabilidade mais intuitiva em títulos compatíveis.

GameChat e GameShare

O GameChat é uma das principais novidades do Switch 2. Com o recurso, será possível ter comunicação por voz e vídeo durante as partidas, exigindo uma câmera vendida separadamente.

Inicialmente, será gratuito para todos os usuários, mas depois exigirá uma assinatura do Nintendo Switch Online, serviço de assinatura da Nintendo.

Por fim, o GameShare possibilita que jogadores compartilhem jogos localmente, sem a necessidade de comprar duas cópias. No entanto, a Nintendo revelou que a função será compatível apenas com títulos selecionados.

Jogos anunciados

Mario Kart World é o principal lançamento do novo console da Nintendo. Nintendo / Divulgação

O Direct revelou um extenso catálogo de games para o Switch 2, incluindo títulos exclusivos, multiplataformas e melhorias para jogos do primeiro console.

Entre os destaques estão:

Mario Kart World

Donkey Kong Bonanza

The Duskbloods

Pokémon Legends Z-A

Metroid Prime 4: Beyond

Cyberpunk 2077

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Além disso, títulos do GameCube estarão disponíveis para assinantes do Nintendo Switch Online, incluindo The Legend of Zelda: Wind Waker, Luigi’s Mansion e F-Zero GX.

Disponibilidade e preço

O Nintendo Switch 2 será lançado mundialmente em 5 de junho de 2025, com pré-venda nos Estados Unidos a partir de 9 de abril e lançamento simultâneo no Brasil.

Serão vendidas duas versões: o modelo padrão custará US$ 449,99 (cerca de R$ 2.563,61 em conversão direta), enquanto um pacote especial com Mario Kart World sairá por US$ 499,99 (R$ 2.848,46)