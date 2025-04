Justiça analisa caso de vereadora que anulou votos da oposição e assumiu presidência da Câmara em Boqueirão do Leão

Definição do comando do Legislativo ocorreu em 1º de janeiro.

Uma controvérsia sobre a votação para a presidência da Câmara de Vereadores gera instabilidade política desde o início do ano em Boqueirão do Leão, no Vale do Rio Pardo. Mesmo em minoria, a bancada governista conseguiu eleger a presidente da Casa em razão da anulação dos votos de vereadores da oposição.