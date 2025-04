InvestRS abre unidade em São Paulo: “Garantir relacionamento com os principais atores da economia”

A recém-criada InvestRS agora tem uma base em São Paulo e um representante na capital paulista. O escolhido é Eduardo Lorea . Ele assume como vice-presidente da agência de desenvolvimento exatamente no centro financeiro e econômico do país. Com experiência no Brasil e na Espanha, Lorea contou à coluna sobre o novo papel:

— A base de São Paulo é chave para garantir o relacionamento da InvestRS com os principais atores da economia, vou ter a honra de poder representar o Estado aqui. O momento não poderia ser mais oportuno, em que o Estado precisa redesenhar a composição de sua economia pensando no futuro. Espero poder contribuir a partir da experiência de promoção de negocios e inovação a que me venho dedicando, no Brasil e no exterior.