Massa de ar polar chega ao RS nesta quinta-feira; também há alerta para chuva forte

Em Porto Alegre, a quinta-feira deve amanhecer nublada. André Ávila / Agencia RBS

O ingresso de uma massa de ar polar começa a derrubar as temperaturas no Rio Grande do Sul a partir desta quinta-feira (3).

As mínimas previstas são de 15°C em Chuí, Pinheiro Machado e Santana do Livramento. Em Bagé, Santa Vitória do Palmar e Dom Pedrito deve fazer 16°C.

O frio fica mais intenso na sexta-feira (4), quando a mínima chega a 7°C em São José dos Ausentes.

Alerta do Inmet

A instabilidade continua presente na faixa centro-norte do Estado nesta quinta. O deslocamento da frente fria que atua próximo ao território gaúcho irá jogar ventos úmidos capazes de provocar chuva.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial, válido ate as 10h, para chuva intensa em toda essa porção.

Inmet aponta no mapa região que pode observar chuva intensa quinta-feira (3). Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Há possibilidade de pancadas de chuva na região metropolitana de Porto Alegre, na Serra, em toda faixa das Missões e toda porção Norte. Nessas áreas, há previsão de precipitações com intensidade moderada a forte, com possibilidade de temporais pontuais.

Em Cambará do Sul, são previstos 12 milímetros de água. Já em Porto Alegre, Lagoa Vermelha, Júlio de Castilhos e São José dos Ausentes são previstos 9 milímetros.

A chuva deve dar uma trégua e o sol volta a aparecer na Fronteira Oeste, na Campanha, na Região Central e no Sul.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira:

Região Metropolitana

Dia com céu nublado e possibilidade de garoa de manhã e à noite. À tarde, o sol aparece, mas ocorrem com pancadas de chuva. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 19ºC e 25ºC.

Campanha

Quinta-feira de sol entre algumas nuvens. Possibilidade de névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Bagé, a mínima chega aos 17ºC e a máxima, aos 23ºC.

Fronteira Oeste

A região deve ter sol entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre os 17ºC e os 26ºC.

Litoral Norte

A previsão do tempo indica que o dia será de sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com possibilidade de pancadas de chuva. Em Tramandaí, a mínima atinge os 21ºC e a máxima, os 26ºC.

Litoral Sul

Predomínio de sol entre algumas nuvens. Não chove na quinta-feira. Em Rio Grande, o dia começa com 19ºC e pode chegar aos 26ºC.

Região Central

Quinta-feira deve variar entre sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 19ºC e 24ºC.

Região Norte

A manhã chuvosa deve ser chuvosa. Aberturas de sol são previstas para a tarde e pancadas de chuva à noite. Em Passo Fundo, os índices variam entre 19ºC e 22ºC.

Região Noroeste

É esperado dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Em Santa Rosa, o dia começa com 20ºC e pode chegar aos 25ºC.

Região Sul

Quinta-feira de sol com algumas nuvens. Não chove. Em Canguçu, o termômetro varia entre 16ºC e 23ºC.

Serra

Previsão do tempo indica que o dia será chuvoso. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. Em Bento Gonçalves, índices ficam entre 18ºC e 22ºC.

*Produção: Carolina Dill