Bahia x Inter: tudo sobre o jogo da primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Arte GZH

Bahia e Inter se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 19h, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre na Arena Fonte Nova, em Salvador.

As duas equipes vêm de empate em 1 a 1 pela primeira partida do Campeonato Brasileiro. O Colorado enfrentou o Flamengo, enquanto os baianos jogaram contra o Corinthians.

Escalações para Bahia x Inter

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Inter: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Wesley (Carbonero); Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado.

Arbitragem para Bahia x Inter

Piero Maza (CHI), auxiliado por Juan Serrano (CHI) e Alejandro Molina (CHI). VAR: Rodrigo Carvajal (CHI).

Onde assistir a Bahia x Inter

O Disney+ anuncia a transmissão.

Como chegam Bahia x Inter

Bahia

O confronto contra o Inter marca um momento especial na história do Bahia. Após 36 anos, o clube volta a participar da fase de grupos da Libertadores.

Neste ano, o time foi campeão baiano após vencer o rival Vitória na final. Na sequência, estreou com empate, em casa, em 1 a 1, contra o Corinthians.

Inter

Assim como o Bahia, o Colorado também estreou no Campeonato Brasileiro com empate em 1 a 1. Do time que enfrentou o Flamengo, na primeira rodada, Rochet não estará na primeira rodada da Libertadores, pois fraturou a mão esquerda. Anthoni será o titular.

Atual campeão gaúcho, o Inter terá uma reavaliação dos atletas para ver a possibilidade de manter a mesma base do time que empatou contra o Flamengo. Além do goleiro, o ataque pode ter mudanças, com uma possível entrada de Enner Valencia na vaga de Borré.