Roger pode mudar escalação do Inter para a estreia na Libertadores contra o Bahia

Roger gostou do desempenho do Inter contra o Flamengo.

O treinador gostou do desempenho da equipe no Maracanã e pretende manter o ritmo contra os baianos. Porém, o ataque pode ter a entrada de Valencia entre os titulares.

Retorno de Valencia

Equatoriano entrou no segundo tempo no Maracanã.

Contra o Bahia, Roger pode devolver a vaga ao equatoriano, tanto pelo quesito da gestão do grupo como por uma leitura tátic a. A definição deve acontecer a partir do treino de terça-feira (1º).

Além do ataque, o gol terá uma mudança obrigatória . Rochet, com fratura na mão esquerda , deve ficar oito semanas afastado e Anthoni reassumirá a titularidade neste período .

Outras mudanças, por questões físicas , não estão descartadas para a partida em Salvador. Por isso, a reavaliação do grupo será importante.

Caso não tenha baixas neste sentido, o técnico Roger machado deverá manter a base da equipe que empatou no Rio de Janeiro.

