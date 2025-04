Inter define lista de 50 inscritos na Libertadores com lateral recém-contratado para a base

Apesar de não ter estreado pelo time sub-20, Yan Henrique foi inscrito com a camisa número 6. O jovem de 19 anos foi trazido na última semana junto ao Guarani, com contrato de empréstimo até janeiro de 2026.

Lesionados

Entre os jogadores do elenco profissional, não há novidades. Inclusive, atletas que estão afastados por lesões foram incluídos, como o volante e lateral Bruno Gomes , o zagueiro Mercado , os meias Bruno Tabata e Gabriel Carvalho , e o goleiro Rochet — que passou por cirurgia na mão esquerda e só deve voltar aos gramados em dois meses .

O Colorado ainda terá como adversários no Grupo F o Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia, e o Nacional, do Uruguai .

Confira os inscritos

