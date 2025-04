Ex-Inter, lateral Gilberto vê Bahia em vantagem por ter jogado pré-Libertadores: “Já sentiu o clima”

Em Salvador há três temporadas, jogador vestiu a camisa colorada em 2014. Rafael Rodrigues / Bahia / Divulgação

Adversário do Inter na estreia da Libertadores, o Bahia teve de disputar dois jogos a mais, pela fase preliminar da Libertadores, para chegar ao confronto desta quinta-feira (3). O que poderia ser apontado como um desgaste maior, é visto pelo lateral-direito Gilberto como um ponto favorável.

Antes da fase de grupos, o time de Salvador eliminou o The Strongest, da Bolívia, e o Boston River, do Uruguai, com a mesma receita: empate fora de casa (1 a 1 e 0 a 0) e vitória em casa (por 3 a 0 e 1 a 0, respectivamente).

— A gente sai em vantagem porque já viveu um pouco disso, jogando a pré-Libertadores. Então, a gente já sentiu um pouco do clima. Sabemos que é difícil, mas temos potencial de sair com um triunfo. E a ajuda do nosso torcedor vai ser muito importante. Vamos mentalmente fortes para fazer um grande jogo — avaliou ele em entrevista coletiva.

Gilberto também poderia dizer que conhece o Inter, afinal vestiu a camisa colorada em 2014. Porém, muita coisa mudou nestes 11 anos. Tanto que os únicos remanescentes daquele elenco são Alan Patrick e D’Alessandro, que agora é diretor esportivo.

Mas o grande trunfo do lateral está no presente. Foi dele o gol do Bahia no empate em 1 a 1 com o Corinthians, no último domingo (30), pela primeira rodada do Brasileirão.

— Muito feliz por ter marcado este gol, porque foi o meu primeiro na Fonte Nova. Pude sentir de perto como é marcar um gol com a vibração da torcida. Tenho iniciado os jogos e isso para mim é importante. Mas é pensar à frente e o próximo jogo é sempre o mais importante. Agora é fazer um grande jogo na quinta-feira — avaliou o atleta que defende o clube nordestino desde 2023.

Bahia x Inter

Bahia e Inter farão o único duelo de brasileiros na fase de grupos da Libertadores a partir das 19h desta quinta, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia, e Nacional, do Uruguai, completam o Grupo F.