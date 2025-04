Sem Rochet, Inter inicia preparação para estreia na Libertadores contra o Bahia

Anthoni será o goleiro titular nos próximos meses. Ricardo Duarte / Inter

Após um dia de folga, os jogadores do Inter se reapresentaram na manhã desta segunda-feira (31) e iniciaram a preparação para a estreia na Libertadores contra o Bahia.

Com exceção de Rochet, que passou por cirurgia na mão esquerda e ficará cerca de dois meses afastado, todo o elenco participou do treino no gramado do CT Parque Gigante. Entre os atletas, esteve o jovem goleiro Anthoni, que foi titular durante todo o Gauchão e terá continuidade no time.

A primeira atividade da semana foi um trabalho com bola em campo reduzido, no qual técnico Roger Machado repetiu a mesma escalação do empate com o Flamengo, no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileirão. A tendência é de manutenção do mesmo time para a abertura da Libertadores.

Ao todo, serão realizadas mais duas sessões de trabalho antes da viagem a Salvador. A partida contra os baianos será disputada na Arena Fonte Nova, às 19h de quinta-feira (3).

Maratona colorada

O Inter se prepara para mais uma partida da sequência de 19 confrontos em 64 dias. Será um período em que o time entrará em campo em todos os finais de semana e também no meio da semana.

Serão três competições, além da Libertadores e do Brasileirão, tem a Copa do Brasil. Ao menos nos primeiros metros desta corrida que exige fôlego, o técnico Roger Machado não cogita a utilização de uma escalação alternativa.

Sua estratégia será a de analisar o desgaste dos atletas antes de cada duelo. A estratégia a ser adotada e as características dos oponentes, como explicou após a partida contra o Flamengo.

— Vamos fazer jogo a jogo. O que frisei para os atletas antes da partida que era o primeiro degrau de uma escada longa, em três competições diferentes nos próximos 60 dias. Avaliar jogo a jogo para levar para campo aqueles aqueles que estiverem melhor recuperados, em um ritmo melhor, que estrategicamente possam atender o plano de jogo — explicou.

Os próximos jogos do Inter

3/4 - Bahia x Inter - Fonte Nova - Libertadores

6/4 - Inter x Cruzeiro - Beira-Rio - Brasileirão

10/4 - Inter x Atlético Nacional - Beira-Rio - Libertadores

13/04 - Fortaleza x Inter - Castelão - Brasileirão

16/04 - Inter x Palmeiras - Beira-Rio - Brasileirão