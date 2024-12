“O presidente estava dando sinais de que alguma coisa não estava bem”, conta ministro sobre saúde de Lula

Pimenta contou ao Gaúcha Atualidade que chegou a comentar com Lula e com a assessoria que talvez fosse necessário descansar um pouco.

Depois, sentindo dores de cabeça, o presidente procurou atendimento médico e precisou passar por uma cirurgia de emergência. A hemorragia foi decorrência de uma queda sofrida em outubro, no banheiro do Palácio do Alvorada.