Zelensky se reúne com Meloni em Roma

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, chegou na noite desta quinta-feira (9) a Roma, onde se reuniu com a chefe do governo italiano, Giorgia Meloni, uma forte aliada de Kiev desde o início da invasão russa, relataram fontes diplomáticas.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, também está na capital italiana para discutir a situação na Síria com seus homólogos europeus. No entanto, não foi informado se ele se reunirá com o presidente ucraniano.