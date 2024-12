“Vivemos uma crise de estadistas”, analisa cardeal Dom Jaime Spengler

O Natal é tempo de reflexão, sabemos disso. Convidamos o Arcebispo Dom Jaime Spengler, cardeal desde o começo de dezembro , a conversar conosco no Gaúcha Atualidade neste dia 25 de dezembro. Sempre calmo e com boas análises, Dom Jaime deixou uma linda mensagem de esperança aos ouvintes. Veja o vídeo abaixo.

Ele ainda contou um pouco sobre o estado de saúde do Papa Francisco, que apareceu em cadeira de rodas para a tradicional Missa do Galo, na noite de terça-feira (24). Dom Jaime explicou que o pontífice não quis uma cadeira mais moderna, com controle, pela simplicidade. Além disso, um forte resfriado nesses últimos dias deixou o Papa mais abatido. Faz frio na Europa agora, com mínimas próximas a 0°C.