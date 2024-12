Com negócio entre Grêmio e Quinteros encaminhado, é hora de formar o elenco

Dirigentes do Grêmio precisam definir qual será o grupo para 2024. Duda Fortes / Agencia RBS

Parece que não tem volta. As últimas notícias dão conta de que a negociação entre Grêmio e Gustavo Quinteros está fechada, com todos os detalhes acertados e apenas na dependência do anúncio oficial, que deve acontecer na virada do calendário.

Com a definição do comandante, a expectativa agora é pela formação do elenco, que vai ter saídas, chegadas e precisa ser definida o mais rápido possível.