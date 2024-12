Grêmio define alvos e inicia mudanças no grupo de jogadores 

Direção trabalha para confirmar primeiros reforços de olho em 2025. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

O Grêmio prepara uma série de mudanças para 2025. Após se aproximar do acerto com Gustavo Quinteros para assumir o cargo de treinador e contratação de Rogério Dias para trabalhar na preparação física, o clube prepara as primeiras mudanças no grupo de jogadores.

Leia Mais Grêmio define local da pré-temporada de 2025

Rafael Cabral, Fabio, Reinaldo, Rodrigo Caio, Geromel, Soteldo e Diego Costa possuem contrato apenas até o dia 31 de dezembro e terão permanência debatida caso a caso.

As avaliações feitas internamente no clube foram apresentadas aos candidatos ao cargo, que também fizeram ponderações. Nos casos das conversas com Caixinha, e também com Gustavo Quinteros, as carências bateram com as apontadas pela direção na maioria dos casos.

Prioridade na defesa

O setor apontado como o com maior necessidade de mudanças é a defesa. As laterais, no momento, são tratadas como prioridade. O lateral-direito João Lucas, que terminou o Brasileirão com destaque pelo Juventude, é um dos nomes analisados pela direção.

Mas a busca para o lado esquerdo também é tratada como foco da direção. Reinaldo tem seu contrato por encerrar com o Grêmio e não deve renovar. Um novo titular para a posição será buscado no mercado. Marlon, do Cruzeiro, chegou a ter seu nome trabalhado no clube. Só que as tratativas esfriaram nos últimos dias.

Leia Mais Acertado com o Grêmio, Quinteros deve ser anunciado apenas após o Natal

A direção também mapeia no mercado uma outra opção para oferecer ao novo técnico mais um zagueiro. Além do rendimento irregular de Jemerson, Rodrigo Ely e Gustavo Martins, a aposentadoria de Geromel e a lesão de Kannemann exigem a reposição numérica para o setor.

Um volante mais marcador também está na lista de reforços. A ideia é ter mais essa opção para que a próxima comissão técnica tenha alternativas para montar o meio-campo.

As peças do momento são Villasanti, Dodi, Pepê, Ronald e Milla. Tiaguinho, da equipe sub-20, também deve ser integrado ao grupo principal após a Copa São Paulo.

O ataque também será avaliado, mas a prioridade é concentrar investimentos no setor defensivo. Soteldo, emprestado pelo Santos, ainda terá a situação definida.