Imprensa argentina noticia que Quinteros deixará o Vélez para treinar o Grêmio

Treinador tinha contrato com o Vélez até 31 de dezembro. Hernán Mauricio / Vélez Sarsfield/Divulgação

Acertado com o Grêmio, Gustavo Quinteros está de saída do Vélez Sarsfield. De acordo com o Diario Olé, da Argentina, o técnico não renovará com o clube em que foi campeão nacional.

Segundo a publicação feita pelo jornal argentino nesta quarta (25), o técnico "não chegou a um acordo desportivo com os dirigentes do Fortín (apelido do Vélez) e continuará sua carreira no Grêmio". Quinteros tinha contrato com o clube argentino até o próximo dia 31.

Nos últimos dias, a imprensa argentina já noticiava que Quinteros gostaria de um investimento do Vélez em reforços para continuar. Contudo, a proposta do Grêmio e a visibilidade pesaram para o acordo com o Tricolor.

Grêmio e Gustavo Quinteros avançaram em tratativas a partir da desistência da direção gremista por Pedro Caixinha. O Tricolor espera anunciar a contratação do treinador até a quinta-feira (26).