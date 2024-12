Acertado com o Grêmio, Gustavo Quinteros fala sobre saída do Vélez Sarsfield em vídeo; veja

O jornalista argentino César Luis Merlo divulgou nesta quarta (25) um vídeo no qual o técnico Gustavo Quinteros fala sobre sua saída do Vélez Sarsfield, oficializada durante a noite. O treinador deve ser anunciado no Grêmio em breve.

Quinteros disse que se reuniu com o presidente Fabián Berlanga e o diretor esportivo Rick Alvarez na segunda-feira (23) e na terça (24). Segundo ele, os encontros trataram das necessidades do time e do clube. Mas não houve acerto entre as partes para renovação.