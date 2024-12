Agentes da PRF reconhecem que atiraram em carro de jovem baleada na cabeça no RJ e são afastados

Juliana Leite Rangel estava no carro com a família em direção à casa de parentes onde passaria a noite de Natal.

Conforme o g1 , o superintendente da PRF no Rio de Janeiro, Vitor Almada, disse que, em depoimento, os policiais reconheceram que atiraram contra o carro , alegando que ouviram disparos e deduziram que vinha do veículo. Só depois descobriram que haviam cometido um grave equívoco.

Almada disse que também está sendo investigada uma situação que teria ocorrido na mesma via alguns quilômetros antes, com outra patrulha da PRF.

Indo comemorar o Natal

— Falei para a minha filha: "Abaixa, abaixa". Eu abaixei, meu filho deitou no fundo do carro, mas infelizmente o tiro pegou na minha filha. Eles já desceram do carro perguntando: "Por que você atirou no meu carro?". Só que nem arma eu tenho.