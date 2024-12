Cachorro de Anitta é resgatado por bombeiros após fugir na véspera de Natal

Animal foi resgatado na manhã desta quarta-feira. CBMERJ / Divulgação

Desaparecido desde a noite de terça-feira (24), o cão de estimação da cantora Anitta foi encontrado e resgatado na manhã desta quarta-feira (25) após a artista mobilizar buscas nas redes sociais. Charlie estava em um buraco que cavou na fundação da residência da popstar, em Itanhangá, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, de onde foi retirado pelo Corpo de Bombeiros.

O local era estreito e de difícil acesso, por isso exigiu técnicas utilizadas em resgates realizados em estruturas colapsadas, informou a reportagem do g1. Militares do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) retiraram Charlie do buraco após as 7h, com ferimentos leves no focinho.

Anitta relatou que o cão ficou assustado com os fogos de artifício e cavou um buraco para buscar abrigo. Ela percebeu o sumiço antes da ceia de Natal, ao voltar do banho e notar que o animal havia deixado seu quarto e não estava nos demais cômodos da sua mansão, avaliada em cerca de R$ 11 milhões.

— Ele é arteiro. Fui procurar ele e nada. Já não curtimos mais o Natal. Revisei todas as câmeras de segurança e nada do Charlie aparecer. Eu só via ele dentro de casa, e nada do cachorro aparecer. Quando era 4h da manhã eu já estava exausta de tanto procurar e fui vencida pelo cansaço — contou em vídeo compartilha em seu perfil no Instagram.

A cantora ouviu o latido de Charlie quando retornou ao seu quarto e revelou que o chamado do cão "vinha do chão". Após passar a madrugada procurando pelo cachorro em seu condomínio, ela retomou as buscas na manhã desta quinta-feira de Natal com o auxílio do Corpo de Bombeiros.

Momento do resgate

Nervosa com o sumiço do seu pet, Anitta procurou auxílio de um profissional que realiza comunicação telepática com cães.

— Existia um limite ali (no buraco) que só cabia o cachorro, e o bombeiro não conseguia passar. Ela me explicou que o cachorro se conecta com a energia do dono, e se eu ficasse nervosa ele não ia conseguir se mover — explicou, ao contar que meditou, rezou e utilizou incenso para manter a calmar e conectar-se com Charlie.

Poucas horas depois, o cão caminhou em direção ao topo do buraco, onde Anitta estava sentada ao lado de fora, e foi resgatado pelos militares.

O vídeo do momento do resgate mostra Anitta chorando, enquanto familiares da artista aplaudem a ação dos bombeiros.

"A operação exigiu habilidade e precisão para garantir a segurança do animal, que foi resgatado sem ferimentos", diz nota compartilhada pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro no Instagram.