Anitta reflete sobre carreira: "A galera não está curtindo muito, não"

Uma das grandes vencedoras do Prêmio Multishow 2024 , Anitta desabafou sobre o atual momento da sua carreira. Premiada em duas categorias do evento , que ocorreu na noite dessa terça-feira (3), a funkeira admitiu que quer apenas se divertir com o seu trabalho:

Anitta ganhou os prêmios de Clipe TVZ do Ano por Mil Vezes, e Funk do Ano com Joga Pra Lua, faixa feita com parceria com Dennis e Pedro Sampaio. Questionada se desejava ganhar mais prêmios na noite, Anitta afirmou: