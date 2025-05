Atlético Nacional x Bahia pela Libertadores; acompanhe ao vivo

Os adversários estão nas primeiras posições da chave. Enquanto o Inter é o terceiro colocado, com cinco pontos. Por isso, o melhor cenário para o Colorado seria o empate entre Atlético Nacional e Bahia . O jogo ocorre no Atanasio Girardot, em Medellín.

Atlético Nacional bate Bahia e assume liderança do Grupo F; veja como fica a situação do Inter

O gol do jogo foi marcado por Viveros, no primeiro minuto do segundo tempo. O juiz chegou a verificar o lance no VAR, analisando um possível toque de mão di jogador do Atlético Nacional, mas seguiu com a marcação de campo e confirmou o gol.