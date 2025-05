Lula defende Janja e se irrita com quem vazou informações sobre pergunta a Xi Jinping

A celebração dos acordos firmados com a China, que deveria ser o principal tema da entrevista coletiva de encerramento da viagem do presidente Lula à Ásia, acabou ofuscada por um assunto menor: a pergunta feita pela primeira-dama Janja da Silva ao presidente Xi Jinping sobre o TikTok. Lula se mostrou irritado com o vazamento da informação, porque no salão de banquetes os únicos brasileiros eram ministros do governo dele, o presidente do Senado, David Alcolumbre, e o deputado Elmar Nascimento.