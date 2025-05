Bologna bate Milan na final da Copa da Itália e volta a conquistar título após 51 anos

Os torcedores do Bologna seguraram o grito de "é campeão" por 51 anos. Nesta quarta-feira (14), soltaram um grande urro nas arquibancadas do Estádio Olímpico de Roma após a vitória por 1 a 0 sobre o Milan , na final em jogo único da Copa da Itália .

Com sete títulos italianos, a equipe é a quinta com mais conquistas da Série A , atrás de Juventus (36 títulos), Inter de Milão (20), Milan (19) e Genoa (9). O Torino também é heptacampeão nacional. A última vez que o Bologna venceu o Campeonato Italiano foi em 1964.

O gol histórico do time do técnico Vincenzo Italiano foi marcado pelo suíço Dan Ndoye, aos sete minutos do segundo tempo. O lance manteve a seca do Milan na Copa da Itália.