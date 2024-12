Spotify Wrapped 2024 já está disponível. Spotify / Reprodução

A plataforma de áudio Spotify disponibilizou, nesta quarta-feira (4), o Spotify Wrapped, tradicional retrospectiva musical oferecida pela plataforma, que é personalizada para cada usuário.

A apresentação é feita a partir de dados do usuário recolhidos pela plataforma, na qual é possível conferir informações como quem foram seus artistas mais ouvidos, as músicas mais escutadas, os estilos musicais preferidos e o tempo de escuta.

Além disso, são oferecidas novas playlists personalizadas, como Sua Jornada Musical e Suas Músicas Mais Ouvidas. Os usuários também recebem vídeos com recados de agradecimento dos seus artistas mais ouvidos.

Como ver a retrospectiva do Spotify?

Para acessar a retrospectiva, basta abrir o aplicativo e acessar a aba "Retrospectiva" na página "Início".

Também é possível conferir o Wrapped 2024 por meio do QR Code disponível no site do Spotify.

Leia Mais O que é MTG? Tendência nas redes faz viralizar canções de artistas como Billie Eilish e Seu Jorge em novo formato

As músicas mais ouvidas do Brasil

Conforme a análise da plataforma, a música mais ouvida do país foi The Box Medley Funk, parceria de The Box, MC Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, MC Laranjinha e DJ Oreia. Henrique e Juliano também protagonizam o ranking, ocupando o segundo lugar do pódio com a canção Barulho de Foguete.