Orquestra de Câmara Colaborativa de Passo Fundo terá espetáculo em homenagem ao Dia da Mulher; saiba como acessar

Apresentação realizada em dezembro de 2024 pela orquestra. Orquestra da Câmara Colaborativa de Passo Fundo / Divulgação

O Teatro Sesc em Passo Fundo, no norte do Estado, recebe no domingo (9) o concerto da Orquestra de Câmara Colaborativa a partir das 19h. O evento representa a abertura da temporada 2025 e fará uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no sábado (8).

O repertório contará com obras de Mozart, Tepemann, Villa-Lobos e músicas populares. Este será o primeiro concerto do ano do grupo.

— O público pode esperar um lindo e vibrante espetáculo. O repertório é fantástico e teremos uma peça surpresa em homenagem as mulheres — disse o maestro Ademir Camargo, responsável pelo espetáculo.

Leia Mais Passo Fundo e região têm programação especial para o Dia da Mulher; confira a agenda cultural do finde

A orquestra nasceu de uma iniciativa de Camargo de reviver esse tipo de instrumento cultural no município. Lançado em 2024, o projeto teve como objetivo inicial realizar um concerto de Natal, mas acabou seguindo com outras apresentações.

— Deu tão certo que decidimos continuar realizando os concertos com certa periodicidade. Não é uma orquestra com ensaios e encontros regulares. Definimos a data da apresentação, alinhamos as agendas e nos reunimos na semana do concerto para uma série de ensaios de preparação — explica.

Os ingressos podem ser adquiridos no valor de R$ 30 através do telefone (54) 9 9983-4600.

Apresentação autoral

Uma das atrações do espetáculo será a composição da musicista Alessandra Bassani, 31 anos. Essa é a primeira canção escrita pela passo-fundense.

Graduada em Música pela Universidade de Passo Fundo (UPF) em 2014, Alessandra toca atualmente a viola clássica. O instrumento se assemelha com um violino, mas possui algumas diferenças como tamanho e afinação.

Em 2020, a compositora iniciou o processo de escrita da sua canção Nova Prenda Minha, que tem como base a música Prenda Minha, uma das principais obras do folclore gaúcho.

— Comecei na pandemia, queria fazer algo diferente. Nos anos anteriores tinha tocado no Enart e pensava muito na didática de ensino de violino e viola para crianças. Como os métodos de ensino de instrumentos, em geral, são baseadas em música europeias ou americanas, pensei em adaptar algo aqui do Rio Grande do Sul — explica.

Concluída em agosto de 2024, durante imersão de composição na Guarda do Embaú, em Santa Catarina, a música possui variações de momentos alegres e tristes, como afirma a compositora.